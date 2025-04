Il Paradiso delle Signore 9 anticipazioni del 1° maggio: Rita pronta a denunciare Tancredi, Mimmo è turbato

Il Paradiso delle Signore 9 torna domani giovedì 1 maggio con un nuovo episodio in onda come sempre alle 16:00 su Rai 1 e in streaming su RaiPlay. In questa puntata: Marina Valli indaga sul rapporto tra Odile e Matteo mentre Mimmi è turbato dall'incontro con uno sconosciuto.

Nell'episodio precedente

Marta, all'insaputa di Enrico, decide di portare Anita a una festa organizzata nella casa-famiglia. Tuttavia, l'evento prende una piega inaspettata: un imprevisto mette in pericolo la bambina, gettando Marta nel panico. Nel frattempo, Marcello fa ritorno da Torino, dove ha avuto un confronto con Rita. La donna gli ha rivelato un'amara verità: è stata Tancredi a ingaggiarla affinché sottraesse il modello del celebre capo iconico del Paradiso. Una confessione che rischia di riaccendere vecchie tensioni.

Intanto, sui rotocalchi iniziano a circolare delle foto di Matteo in compagnia dell'affascinante attrice Marina Valli. La notizia non passa inosservata: Odile, infatti, non nasconde il suo fastidio e il disappunto per quelle immagini. Mentre l'atmosfera tra i due si fa tesa, Guido prende coraggio e decide di aprire il proprio cuore alla giovane Sant'Eramo, rivelandole i sentimenti che prova per lei.

Filippo Scarafia interpreta Roberto Landi

Anticipazioni della soap: Tancredi confonde Rosa con un gesto inaspettato

Odile si imbatte in Marina Valli, che non perde occasione per punzecchiarla. Dietro l'atteggiamento apparentemente frivolo dell'attrice si cela un chiaro intento: sondare il terreno e scoprire qualcosa in più sul legame tra la contessina e Matteo. Lo scambio tra le due è sottile, ma carico di tensione non detta.

Nel frattempo, un uomo misterioso dall'aria guardinga fa il suo ingresso al Paradiso. Chiede di Marta cercando di passare inosservato. Mimmo, che in quel momento si aggira nel grande magazzino in cerca di Agata per parlarle, incrocia lo sguardo dello sconosciuto: quel volto gli è familiare, ma non riesce subito a collocarlo.

Intanto Marcello, tornato con informazioni scottanti, si confronta prima con Roberto e poi con Adelaide: Rita è disposta a testimoniare, pronta a smascherare Tancredi una volta per tutte. Ma proprio mentre le accuse si fanno più gravi, Tancredi si lascia travolgere dall'istinto e, in un momento di grande trasporto, tenta di baciare Rosa.