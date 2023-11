Il Paradiso delle signore 8 anticipazioni 24 novembre: Tancredi rimette tutto in discussione con Matilde

Il Paradiso delle signore 8 torna in TV domani, venerdì 24 novembre, su Rai 1, come sempre alle 16:00 con la nuova puntata della settimana. La soap RAI è visibile anche in streaming su RaiPlay, in contemporanea alla TV dalla sezione "dirette" o successivamente dalla sezione dedicata al Paradiso.

Il Paradiso delle signore 8: riassunto del 23 novembre

Vittorio è sotto shock per quanto appena successo mentre Tancredi è ricoverato in ospedale. Le sue condizioni, che erano sembrate gravi, per fortuna migliorano con il passare delle ore.

Matteo invece si accorge che Umberto sta sfilando dalle mani un grosso affare a Marcello, così decide di aiutarlo. Allo stesso tempo deve gestire la situazione con Maria ora che Vito ha chiesto il suo aiuto.

Anticipazioni del 24 novembre: Agata si scontra con Ciro

Convinta da Roberto, Agata parla al padre del corso di disegno che vuole intraprendere per poter coltivare il suo talento, ma Ciro è irremovibile non le dà il suo benestare.

Clara intanto scopre che Alfredo ha un secondo lavoro e lui le chiede di mantenere il segreto con Irene.

Nel prossimo episodio Matteo decide di essere onesto con suo fratello

Matteo e Marcello fanno squadra e insieme riescono a non darla vinta a Umberto. Portelli si apre del tutto con Marcello e gli rivela i motivi per cui ha contratto i debiti con gli strozzini.

Tancredi rimette tutto in discussione nell'episodio di venerdì

Dopo quanto accaduto, Vittorio assicura a Tancredi, le cui condizioni stanno progressivamente migliorando, di non intromettersi più tra lui e la moglie. Il Sant'Erasmo però compie un gesto inaspettato destinato a cambiare le sorti della sua storia con Matilde.