Il Paradiso delle signore 8 anticipazioni 23 novembre: Tancredi in ospedale, Vittorio sotto shock

Il Paradiso delle signore 8 torna in TV domani, giovedì 23 novembre, su Rai 1, come sempre alle 16:00 con la nuova puntata della settimana. La soap RAI è visibile anche in streaming su RaiPlay, in contemporanea alla TV dalla sezione "dirette" o successivamente dalla sezione dedicata al Paradiso.

Il Paradiso delle signore 8: riassunto del 22 novembre

Tancredi, fallito il ricatto a Diletta, affronta Vittorio ma durante la lite viene investito da un'auto! Marcello ha finalmente ottenuto il suo primo incarico importante per il Paradiso ma trova davanti a sè Umberto, pronto a mettergli i bastoni tra le ruote.

Delia vuole spingere Agata a coltivare il suo talento e chiede aiuto a Roberto.

Anticipazioni del 23 novembre: Tancredi in ospedale

Dopo l'incidente, Tancredi è ricoverato in ospedale: è privo di conoscenza e le sue condizioni non sembrano promettere bene. Vittorio è sotto shock per quanto è avvenuto.

Fortunatamente il Sant'Erasmo è più forte di quanto sembri e i medici, con una certa cautela, possono dirsi ottimisti sui futuri miglioramenti.

Nel prossimo episodio Matteo decisivo per salvare Marcello

Mentre Roberto sta discutendo con Agata circa la possibilità che si iscriva a una scuola di disegno, Matteo comprende che Umberto sta cercando di soffiare un grosso affare a Marcello per la campagna pubblicitaria. Conscio di quanto il fratellastro punti su quella che potrebbe essere la grande occasione per entrare nelle grazie di Vittorio Conti, decide di intervenire per salvare la situazione.

Maria è a un bivio nell'episodio di giovedì

Matteo ha garantito il proprio aiuto a Vito, desideroso di organizzare una piacevole sorpresa a Maria, ora che il loro rapporto sembra rinato. Il Portelli è però in grande difficoltà per via dei sentimenti che prova per la Puglisi. Decide così di parlare con Maria, rassicurandola sul fatto di essere pronto a lasciare l'incarico che il Lamantia gli ha affidato qualora lei fosse in imbarazzo per via di quel bacio...