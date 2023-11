Il Paradiso delle signore 8 anticipazioni 22 novembre: grave incidente per Tancredi, investito da un'auto!

Il Paradiso delle signore 8 torna in TV domani, mercoledì 22 novembre, su Rai 1, come sempre alle 16:00 con la nuova puntata della settimana. La soap RAI è visibile anche in streaming su RaiPlay, in contemporanea alla TV dalla sezione "dirette" o successivamente dalla sezione dedicata al Paradiso.

Il Paradiso delle signore 8: riassunto del 21 novembre

Maria e Vito sembrano volersi dare un'altra possibilità ora che lui ha acquisito la Tessuti Colombo, ma c'è qualcuno che soffre per questa decisione ed è Matteo. Marcello ha ottenuto da Vittorio la promessa di poter avere più peso negli affari del Paradiso a patto però che riesca a meritare la sua fiducia.

Tancredi invece è nei guai: ricattato da Conti, rischia di rovinare per sempre il rapporto con Matilde.

Anticipazioni del 22 novembre: grave incidente per Tancredi

Dopo l'out out di Vittorio, Tancredi ricatta Diletta affinché agisca su Conti, ma lei non sembra intenzionata a cedere. A quel punto Sant'Erasmo decide di affrontare Vittorio, lo scontro tra i due si fa duro e nella concitazione succede l'imprevedibile: Tancredi viene investito da un'auto!

Umberto contro Marcello nell'episodio di mercoledì

Finalmente Vittorio dà piena fiducia a Marcello e accoglie la sua proposta di seguire la parte economica di una campagna pubblicitaria del Paradiso. Umberto, però, è pronto a mettere i bastoni fra le ruote a Barbieri.

Nel prossimo episodio Roberto aiuta Agata a sfruttare il suo talento

Delia vuole convincere Agata a iscriversi a una scuola di disegno. Certa dell'ascendente che ha sulla ragazza, prega anche Roberto di spronare la giovane venere a coltivare il suo talento.