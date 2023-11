Il Paradiso delle signore 8 anticipazioni 21 novembre: Tancredi senza via d'uscita, Matteo soffre per Maria

Il Paradiso delle signore 8 torna in TV domani, martedì 21 novembre, su Rai 1, come sempre alle 16:00 con la nuova puntata della settimana. La soap RAI è visibile anche in streaming su RaiPlay, in contemporanea alla TV dalla sezione "dirette" o successivamente dalla sezione dedicata al Paradiso.

Il Paradiso delle signore 8: riassunto del 20 novembre

Marcello chiede aiuto a Matteo per avere più peso negli affari del Paradiso. Vito è riuscito ad acquistare la Tessuti Colombo, così comincia a pianificare la sua nuova attività. Maria invece ha creato un abito per la collezione natalizia di cui tutti sono entusiasti. Tancredi invece sta per finire nei guai con Matilde: Vittorio, rassicurato da Diletta circa l'affidabilità del dossier che ha in mano, gli fa una visita a sorpresa non di cortesia.

Anticipazioni del 21 novembre: il triangolo tra Maria, Vito e Matteo

Il nuovo progetto di Vito ha entusiasmato Maria, che ha deciso di dare una nuova chance alla loro relazione e vuole organizzare per lui una sorpresa. Mentre le coinquiline decidono di lasciarle casa libera, il Lamantia ha la sua stessa idea e chiede aiuto a Matteo. La cosa genera nel Portelli, che per Maria nutre dei sentimenti, un tale disagio da aprirsi con Marcello rispetto alla difficile situazione sentimentale.

Nel prossimo episodio Marcello ottiene il posto che desiderava

Marcello non vuole rimanere al margine negli affari del Paradiso così chiede a Vittorio un maggior coinvolgimento. Conti gli offre una scrivania tutta sua, ma la fiducia non è scontata: dovrà guadagnarsela.

Tancredi alla resa dei conti nell'episodio di martedì

Tancredi è stato messo all'angolo da Vittorio. Il Sant'Erasmo rivela le sue colpe riguardo all'incendio al mobilificio Frigerio a Umberto, ma non è ancora pronto per raccontare tutta la verità a Matilde. Costretto, deve chiedere al suo rivale negli affari e in amore di poter avere più tempo.