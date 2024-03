Il Paradiso delle signore 8 anticipazioni 21 marzo: Marta e Vittorio sono ancora marito e moglie!

Il Paradiso delle signore 8 torna in TV domani, giovedì 21 marzo 2024, su Rai 1, come sempre alle 16:00 con la nuova puntata della settimana. La soap RAI è visibile anche in streaming su RaiPlay, in contemporanea alla TV, dalla sezione "dirette" o successivamente dalla sezione dedicata al Paradiso.

Il Paradiso delle signore 8: riassunto del 20 marzo

Momento impegnatissimo per Marcello, preso dall'affare con Hofer, dal rapporto irrisolto con Adelaide e dalla nuova attività come... modello! Periodo assai confuso anche per Tancredi che, dopo gli eccessi della separazione, confessa a mente fredda di voler ancora fortemente riconquistare Matilde. Non va bene nemmeno a Matteo che, in crisi per il tradimento operato ai danni del fratello, corre da Maria e la spiazza con un gesto inatteso.

Anticipazioni del 21 marzo: Adelaide arde di gelosia

È il giorno della presentazione della nuova collezione del Paradiso: Marcello e Rosa fanno un figurone nelle vesti di modelli ma Adelaide non regge alla vista dei due insieme.

Nel prossimo episodio Matteo fa un solenne promessa a Maria

Matteo chiede scusa a Maria per averla baciata e le promette che, d'ora in poi, la lascerà stare.

Il piano di Delia e Irene per allontanare Tullio da Elvira procede all'insaputa di Salvo.

Marta scopre di essere ancora la moglie di Vittorio nell'episodio di giovedì!

Nel frattempo, controllando dei documenti utili per aiutare Rita, Marta fa una scoperta sconvolgente che riguarda lei e Vittorio: i due sono ancora sposati!