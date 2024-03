Il Paradiso delle signore 8 anticipazioni 20 marzo: Matteo spiazza Maria con un gesto inaspettato!

Il Paradiso delle signore 8 torna in TV domani, mercoledì 20 marzo 2024, su Rai 1, come sempre alle 16:00 con la nuova puntata della settimana. La soap RAI è visibile anche in streaming su RaiPlay, in contemporanea alla TV, dalla sezione "dirette" o successivamente dalla sezione dedicata al Paradiso.

Il Paradiso delle signore 8: riassunto del 19 marzo

Mentre Maria non sa come interpretare il gesto di Vito ma si ritrova a pensare a lui continuamente, Salvo non vuole partecipare al piano per allontanare Tullio da Elvira.

Adelaide, gelosa del rapporto tra Rosa e Marcello, convoca il Barbieri dicendogli che ha preso una decisione sull'affare Hofer. Vittorio, colpito dalla sensibilità di Marta, decide di sostenerla in ogni modo con il progetto della casa-famiglia.

Anticipazioni del 20 marzo: Marcello fa il modello al Paradiso

Adelaide ammette che non è ancora pronta a vedere Marcello con un'altra donna. Nel frattempo, Marcello è stato scelto come modello per presentare gli abiti della nuova collezione Paradiso insieme a Rosa.

Nel prossimo episodio Tacredi confessa a Umberto che...

Marta prende un'importante decisione per aiutare Rita e il suo bambino. Tancredi confessa a Umberto che non ha rinunciato a riconquistare Matilde.

Il gesto inatteso di Matteo nell'episodio di mercoledì

Matteo prova a fermare Marcello sull'affare Hofer, ma non può raccontargli tutta la verità; poi, distrutto per il tradimento nei confronti del fratello, si sfoga con Maria e compie un gesto inaspettato.