Il Paradiso delle signore 8 anticipazioni 19 marzo: Maria e i pensieri su Vito, Adelaide rivede Marcello

Il Paradiso delle signore 8 torna in TV domani, martedì 19 marzo 2024, su Rai 1, come sempre alle 16:00 con l'ultima puntata della settimana. La soap RAI è visibile anche in streaming su RaiPlay, in contemporanea alla TV, dalla sezione "dirette" o successivamente dalla sezione dedicata al Paradiso.

Il Paradiso delle signore 8: riassunto del 18 marzo

Le Veneri propongono Rosa come modella per la nuova collezione del Paradiso, Botteri fa un nome inaspettato per il modello. Matilde, ancora inquieta nei confronti di Marta, ha un piccolo screzio con lei. Adelaide non accetta il fatto che da quando è tornata a Milano, Marcello non si sia ancora fatto vedere. Dal canto suo il Barbieri, non avendo ottenuto il sostegno da parte di Vittorio nell'affare con Hofer, decide di chiamare la Contessa per parlarle dell'investimento.

Anticipazioni del 19 marzo: Maria non si toglie più Vito dalla testa

Maria, ripensando al bacio con Vito dopo l'intervista di qualche giorno prima, inizia a capire che, forse, qualcosa è cambiato nei suoi confronti.

Salvo si rifiuta di appoggiare il piano di Delia e Irene per allontanare Tullio da Elvira.

Nel prossimo episodio Adelaide si scopre gelosa di Marcello

Adelaide nota Marcello in atteggiamenti complici con Rosa e, gelosa, cerca di riavvicinarlo a sé, così lo convoca per comunicargli che ha preso una decisione in merito all'affare con Hofer.

Vittorio scende in campo per Marta nell'episodio di martedì

Vittorio nota che Marta è molto presa dalla vicenda di Rita, una ragazza della casa-famiglia. Colpito dalla sensibilità mostrata dalla sua ex moglie, Conti si dice pronto a sostenerla.