Il Paradiso delle signore 8 anticipazioni 17 novembre: Fiorenza Gramini cerca vendetta e corre da Vittorio!

Il Paradiso delle signore 8 torna in TV domani, venerdì 17 novembre, su Rai 1, come sempre alle 16:00 con la nuova puntata della settimana. La soap RAI è visibile anche in streaming su RaiPlay, in contemporanea alla TV dalla sezione "dirette" o successivamente dalla sezione dedicata al Paradiso.

Il Paradiso delle signore 8: riassunto del 16 novembre

Matteo ha deciso di raccontare tutto a Marcello ma la pericolosità della situazione ha fatto infuriare il Barbieri. Vista la sua reazione, Matteo decide di dare le sue dimissioni da contabile del Paradiso. Tancredi intanto, preso dalla nuova crisi coniugale con Matilde, potrebbe vedere sfumare l'affare con i Colombo. Flora gareggia contro Fiorenza Gramini per la presidenza del Circolo.

Anticipazioni del 17 novembre: Flora non può accontentarsi

Flora l'ha spuntata sulla Gramini ed è stata eletta nuova Presidentessa del Circolo. Ora più che mai, però, sente il bisogno di "sistemare" la sua vita privata: vorrebbe che la sua unione con Umberto si suggellasse in un matrimonio ma il Guarnieri continua a ignorare i segnali che, con insistenza, lei manda.

Un felice epilogo per la Tessuti Colombo?

Vito ha deciso di dare priorità al rapporto con Maria e si è messo a cercare un'alternativa in Italia alla sua attività in Australia. Venuto a sapere della Tessuti Colombo, ha avanzato la sua proposta d'acquisto, che ora gli attuali proprietari stanno valutando. Ezio e Gloria però, prima di vendere al Lamantia, chiedono il parere di Matilde.

Nel prossimo episodio Fiorenza Gramini è pronta a tradire Tancredi

Tancredi vede sfumare l'accordo e prova a corrompere la Gramini affinché non faccia parola con nessuno di quanto le ha chiesto per l'acquisizione della Tessuti Colombo. Lei però, furiosa per l'affare perduto e la presidenza non ottenuta, sembra avere tutt'altre intenzioni e si presenta al Paradiso da Vittorio!