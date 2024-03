Il Paradiso delle signore 8 anticipazioni 15 marzo: Marta e Vittorio, che complicità!

Il Paradiso delle signore 8 torna in TV domani, venerdì 15 marzo 2024, su Rai 1, come sempre alle 16:00 con l'ultima puntata della settimana. La soap RAI è visibile anche in streaming su RaiPlay, in contemporanea alla TV, dalla sezione "dirette" o successivamente dalla sezione dedicata al Paradiso.

Il Paradiso delle signore 8: riassunto del 14 marzo

Il bacio di Vito ha spiazzato Maria. Continua la messa in scena di Rosa per non deludere la madre, che costringe anche Armando a mentire. Marcello è sempre più convinto di voler entrare in affari con Hofer. Matteo, se da una parte illude il suo fratellastro, dall'altra rassicura Umberto sul buon prosieguo del piano. Matilde prova a fare un passo in più nel rapporto con Vittorio e fa a Conti una proposta importante.

Anticipazioni del 15 marzo: Marcello non vuole rivedere Adelaide

È il giorno dell'inaugurazione della casa-famiglia e a Milano tornano Marta e Adelaide. Marcello decide di non presentarsi all'evento per non incontrare la contessa.

Nel prossimo episodio la madre di Rosa scopre la verità

Intanto Rosa, grazie a Roberto, inizia a lavorare seriamente in redazione e non si trova affatto male. Tuttavia decide di confessare la verità sul suo lavoro alla madre, che, però reagisce duramente.

Vittorio e Marta più uniti che mai nell'espisodio di venerdì

Nel frattempo al Circolo durante l'inaugurazione della casa-famiglia, Matilde nota una complicità mai sopita tra Vittorio e Marta e le sue preoccupazioni aumentano.