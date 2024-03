Il Paradiso delle signore 8 anticipazioni 14 marzo: Matilde fa una proposta molto seria a Vittorio

Il Paradiso delle signore 8 torna in TV domani, giovedì 14 marzo 2024, su Rai 1, come sempre alle 16:00 con la nuova puntata. La soap RAI è visibile anche in streaming su RaiPlay, in contemporanea alla TV dalla sezione "dirette" o successivamente dalla sezione dedicata al Paradiso.

Il Paradiso delle signore 8: riassunto del 13 marzo

Matilde è sempre più gelosa di Marta. Rosa ha intenzione di seguire il piano di Marcello: far credere a sua madre di lavorare in redazione e non come commessa. Salvo ritrova la spilla di Elvira e prova nuovamente a farle aprire gli occhi sul suo rapporto malsano con Tullio. Agata consegna il suo regalo di compleanno a Roberto e, intuendo che lui si incontrerà dopo il lavoro con quella che lei crede sia la fidanzata, decide di seguirlo. Vito, intanto, accetta di farsi intervistare con Maria e durante l'incontro fa un gesto inaspettato.

Anticipazioni del 14 marzo: Maria scioccata da Vito

Maria ripensa al bacio di Vito ed è sommersa dai dubbi.

Continua la messa in scena di Rosa per non deludere la madre, che costringe anche Armando, per il bene della nipote, a fare buon viso a cattivo gioco con Wanda.

Nel prossimo episodio Marcello raggirato da Matteo

Marcello è sempre più convinto di voler entrare in affari con Hofer, dopo che Matteo, di ritorno da Francoforte, gli dà le conferme che cercava. Da parte sua Matteo rassicura Umberto che il suo piano procede nel modo giusto.

La proposta importante di Matilde nell'episodio di giovedì

Intanto Matilde prova a fare un passo in più nel rapporto con Vittorio e fa a Conti una proposta importante.