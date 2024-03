Il Paradiso delle signore 8 anticipazioni 13 marzo: Vito sorprende Maria con un gesto inatteso!

Il Paradiso delle signore 8 torna in TV domani, mercoledì 13 marzo 2024, su Rai 1, come sempre alle 16:00 con la nuova puntata. La soap RAI è visibile anche in streaming su RaiPlay, in contemporanea alla TV dalla sezione "dirette" o successivamente dalla sezione dedicata al Paradiso.

Il Paradiso delle signore 8: riassunto del 12 marzo

Marta e Adelaide torneranno a Milano per l'inaugurazione della casa-famiglia e Matilde, che ha per caso sentito una conversazione di Umberto, vede aumentare i suoi timori. Tullio viene a sapere che Elvira ha perso la spilla di sua madre e reagisce male. Maria propone alla giornalista di intervistare solo lei, Rosa invece deve risolvere i problemi con sua madre.

Anticipazioni del 13 marzo: Agata segue Roberto e scopre che....

Matilde ripensa alle parole di Umberto la sera prima al Circolo e in lei si riaccende la gelosia verso Marta. Agata consegna il suo regalo di compleanno a Roberto e, intuendo che lui si incontrerà dopo il lavoro con quella che lei crede sia la fidanzata, decide di seguirlo, non sapendo che attenderla ci sarà una verità che mai avrebbe immaginato.

Tutte le bugie di Rosa nell'episodio di mercoledì

Rosa ha intenzione di seguire il piano di Marcello che, nel frattempo, ha chiesto a Roberto di far credere alla signora Camilli che sua figlia lavori in redazione e non come commessa. La ragazza, così, si prepara a rivedere la madre.

Nel prossimo episodio Vita fa un gesto inaspettato verso Maria

Salvo ritrova la spilla di Elvira e prova nuovamente a farle aprire gli occhi sul suo rapporto malsano con Tullio.

Vito, intanto, accetta di farsi intervistare con Maria e durante l'incontro fa un gesto inaspettato.