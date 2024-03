Il Paradiso delle signore 8 anticipazioni 12 marzo: Marta e Adelaide tornano a Milano, Matilde è in ansia

Il Paradiso delle signore 8 torna in TV domani, martedì 12 marzo 2024, su Rai 1, come sempre alle 16:00 con la nuova puntata. La soap RAI è visibile anche in streaming su RaiPlay, in contemporanea alla TV dalla sezione "dirette" o successivamente dalla sezione dedicata al Paradiso.

Il Paradiso delle signore 8: riassunto dell'11 marzo

Per convincere Marcello a mettersi in affari con Hofer, Matteo si offre di andare in Germania a controllare personalmente la situazione finanziaria dell'imprenditore tedesco. Una giornalista di una famosa rivista contatta Maria per intervistarla insieme a Vito. Roberto vorrebbe festeggiare il suo compleanno con Mario, che, però, è restio a uscire in pubblico. Elvira perde la spilla che la madre di Tullio le ha regalato. Wanda, la madre di Rosa, annuncia il suo arrivo a Milano mettendo in allarme Armando e la nipote. Matteo informa Umberto di aver trovato un modo per spingere Marcello e Vittorio a riconsiderare l'offerta di Hofer.

Anticipazioni del 12 marzo: Marta torna a Milano, Matilde è preoccupata

A Villa Guarnieri arriva la notizia che Marta e Adelaide torneranno a Milano per l'inaugurazione della casa-famiglia.

Matilde, per caso, sente Umberto parlare del rapporto di Marta con Vittorio e i suoi timori aumentano.

Elvira nei guai con Tullio nell'episodio di martedì

Elvira chiede aiuto a Salvo per ritrovare la spilla che le ha regalato la madre di Tullio. Nel frattempo, Tullio viene a sapere che la spilla è stata persa e reagisce male.

Nel prossimo episodio Rosa darà ascolto a Marcello?

Dopo il rifiuto da parte di Vito, Maria, spinta da Irene e Clara, fa una controproposta alla giornalista: intervistare solo lei. Intanto Rosa non sa se seguire il consiglio che Marcello le ha dato per risolvere il problema con la madre.