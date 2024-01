Il Paradiso delle signore 8 anticipazioni 12 gennaio: l'attrazione gioca un brutto scherzo a Maria e Matteo!

Il Paradiso delle signore 8 torna in TV domani, venerdì 12 gennaio 2024, su Rai 1, come sempre alle 16:00 con la nuova puntata della settimana. La soap RAI è visibile anche in streaming su RaiPlay, in contemporanea alla TV dalla sezione "dirette" o successivamente dalla sezione dedicata al Paradiso.

Il Paradiso delle signore 8: riassunto dell'11 gennaio

Marta è tornata a tutti gli effetti nella vita di Villa Guarnieri e non potrebbe essere altrimenti ora che ha deciso di rimanere a Milano. Maria, dopo il pericolo corso per via della gelosia di Matteo, decide di dare una lezione al Portelli con un plateale gesto verso il suo fidanzato. Mentre Slvo prepara la grande serata in musica nella caffetteria, Marcello spera che Adelaide accetti il suo invito.

Anticipazioni del 12 gennaio: Adelaide ha deciso cosa fare con Marcello

Adelaide è in procinto di partire per Ginevra e chiede a Marcello di vedersi: ha preso una decisione definitiva riguardo al loro rapporto. Nel frattempo Umberto prova a convincerla a rimanere in villa.

Nel prossimo episodio Matteo e Maria vanno un po' troppo oltre

Dopo quanto accaduto per via del braccialetto, Maria e Matteo tentano un chiarimento, ma la situazione va fin troppo oltre! Elvira si complimenta con Salvo per la riuscita della serata in caffetteria e riaccende le speranze del giovane Amato di riconquistarla.

Matilde fa un passo verso Tancredi nell'episodio di venerdì

Per la prima volta Marta e Matilde si incontrano e parlano di Vittorio e Tancredi. Proprio le parole di Marta spingono Matilde, dopo l'ultimo brutto litigio, a chiedere a Tancredi un ultimo incontro.