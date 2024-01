Il Paradiso delle signore 8 anticipazioni 11 gennaio: Botteri salva Delia, Marta resta per Vittorio?

Il Paradiso delle signore 8 torna in TV domani, giovedì 11 gennaio 2024, su Rai 1, come sempre alle 16:00 con la nuova puntata della settimana. La soap RAI è visibile anche in streaming su RaiPlay, in contemporanea alla TV dalla sezione "dirette" o successivamente dalla sezione dedicata al Paradiso.

Il Paradiso delle signore 8: riassunto del 10 gennaio

Mentre Delia riceve quello che vorrebbe essere un romantico invito, Matteo mette nei guai Maria con Vito per gelosia: la reazione della Puglisi non tarda a farsi attendere. Matilde invece, stanca delle "trovate" di Tancredi al limite dello stalking, decide di autodenunciarsi, mettendo così alle strette l'ex marito.

Anticipazioni dell'11 gennaio: Marta resta a Milano!

C'è fermento a villa Guarnieri: Marta ha deciso di rimanere a Milano e comunica la decisione a Vittorio. Non solo: è la sola a ricevere una confidenza da Tancredi, che le rivela del suo ultimo scontro con Matilde per la denuncia.

Maria dà una lezione a Matteo nell'episodio di giovedì

Dopo l'affaire del braccialetto, Maria decide di dare una lezione a Matteo. La Puglisi fa un gesto plateale verso Vito per far capire al Portelli che deve lasciarla in pace.

Botteri intanto smaschera il corteggiatore di Delia e la salva da una brutta situazione.

Nel prossimo episodio Marcello invita la contessa a un appuntamento

Nel frattempo in caffetteria tutto è pronto per il grande evento in musica della sera con cui Salvo cercherà di far colpo su Elvira. Marcello ne informa la Contessa e la invita a passare a trovarlo: Adelaide, di fronte all'ennesimo tentativo di avvicinamento, dovrà prendere una decisione.