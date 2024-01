Il Paradiso delle signore 8 anticipazioni 10 gennaio: Matteo provoca Vito, Matilde si autodenuncia

Il Paradiso delle signore 8 torna in TV domani, mercoledì 10 gennaio 2024, su Rai 1, come sempre alle 16:00 con la nuova puntata della settimana. La soap RAI è visibile anche in streaming su RaiPlay, in contemporanea alla TV dalla sezione "dirette" o successivamente dalla sezione dedicata al Paradiso.

Il Paradiso delle signore 8: riassunto del 9 gennaio

Vito vorrebbe comprare una casa insieme a Maria ma, durante la visita che ha organizzato, nota che la Puglisi indossa un braccialetto che non le ha mai visto prima, dono di Matteo. Lei deve affrettarsi a trovare una scusa. Il misterioso corteggiatore di Delia si fa avanti, mentre Vittorio va a far visita a Tancredi, avendo la netta sensazione di essere seguito. Umberto e Adelaide invece mettono in moto un piano per convincere Marta a rimanere a Milano.

Anticipazioni del 10 gennaio: Delia riceve un invito

Delia riceve un invito dal suo corteggiatore che vorrebbe essere romantico ma sappiamo quanto la venere si sente in pericolo ora che ha scoperto di chi si tratta.

Nel prossimo episodio Matteo mette nei guai Maria per gelosia

Matteo scopre che Vito vuole comprare una casa per sé e la futura moglie, così decide di agire: il Portelli fa in modo che Vito noti nel suo ufficio il braccialetto che aveva visto al polso di Maria e che si insospettisca. Dal canto suo la Puglisi accusa Matteo di aver fatto una mossa azzardata solo per gelosia.

Matilde si denuncia nell'episodio di mercoledì

Matilde affronta di petto Tancredi e chiama lei stessa i carabinieri per farsi denunciare di adulterio, come lui minaccia da tempo. Il Di Sant'erasmo ora è di fronte a un bivio: accettare la fine de loro matrimonio o procedere sulla strada senza ritorno del conflitto.