Il Paradiso delle signore 8 anticipazioni 9 gennaio: Vito vuole comprare casa, Marta resterà a Milano?

Il Paradiso delle signore 8 torna in TV domani, martedì 9 gennaio 2024, su Rai 1, come sempre alle 16:00 con la nuova puntata della settimana. La soap RAI è visibile anche in streaming su RaiPlay, in contemporanea alla TV dalla sezione "dirette" o successivamente dalla sezione dedicata al Paradiso.

Il Paradiso delle signore 8: riassunto dell'8 gennaio

Salvo vuole strappare Elvira alla relazione con Tullio e concentra tutti i propri sforzi per sviluppare l'idea del night club. Un ammiratore misterioso stuzzica la curiosità di Delia. Marta riceve una sorpresa da Umberto e Adelaide, che sperano così di risollevarle il morale dopo che ogni cosa che ha costruito oltreoceano sembra pronta a crollare. L'ispettore ingaggiato da Tancredi, intanto, non perde mai di vista Matilde e Vittorio.

Anticipazioni del 9 gennaio: Vito sta per smascherare Maria e Matteo

Vito fa una sorpresa a Maria: vuole portarla a vedere una casa da acquistare insieme. Nel frattempo però nota il braccialetto, regalo di Matteo, e Maria è costretta a inventarsi una scusa in fretta e furia per non alimentare i sospetti del fidanzato.

Svelato il corteggiatore di Delia nell'episodio di martedì

Rosa passa a trovare le veneri al Paradiso: ha trovato finalmente un lavoro. Nel frattempo il misterioso corteggiatore che sta facendo battere il cuore di Delia si rivela!

Nel prossimo episodio Vittorio capisce di essere seguito e...

Vittorio inizia ad avere il sospetto di essere seguito da un investigatore e a quel punto decide di affrontare nuovamente Tancredi.

Intanto Umberto e Adelaide hanno un piano per convincere Marta a rimanere a Milano, considerato anche che l'America non sembra riservare per lei, almeno fin qui, belle sorprese.