Il Paradiso delle signore 7: anticipazioni delle trame dal 17 al 21 aprile 2023 su Rai 1

Vi forniamo in anteprima le trame della soap Il Paradiso delle signore per la settimana dal 17 al 21 aprile 2023. La trasmissione andrà in onda ogni giorno, dal lunedì al venerdì, alle 16.05 su Rai 1.

Come sempre si potrà seguire Il Paradiso delle signore in live streaming sulla piattaforma RaiPlay, dove è possibile riguardare nella sezione On demand anche le puntate precedenti.

Lunedì 17 aprile

A Casa Colombo sono pronti gli inviti per le nozze e Gemma annuncia il suo matrimonio con Roberto alle Veneri. Clara non vuole più fingere che Francesco sia il suo corteggiatore. Marcello è risentito con Adelaide per le bugie che gli ha raccontato e scarica il suo nervosismo in Caffetteria; intanto anche Umberto è insospettito dal comportamento misterioso della cognata. Vittorio propone a Maria di diventare la nuova stilista del Paradiso, mentre Vito sogna un futuro in Australia con la bella siciliana. Tancredi ringrazia Marco per il suo silenzio, ma nel frattempo Matilde viene a sapere che hanno arrestato i possibili colpevoli dell'incendio in fabbrica: si riapre il caso e torna a sconvolgere la sua vita.

Martedì 18 aprile

Tancredi è preoccupato per la riapertura del caso in merito all'incendio avvenuto nel mobilificio Frigerio. Roberto nota la sintonia tra Gemma e Marco e inizia a pensare che il loro legame sia ancora vivo. Per questioni di lavoro Vittorio è costretto a incontrare Matilde. Umberto si è messo sulle tracce di Adelaide e Flora non la prende bene. Alfredo sogna il momento in cui Irene conoscerà la sua famiglia, mentre Vito non sa come dire a Maria dell'Australia. Nel frattempo, Matilde è chiamata a depositare la sua versione sulla notte dell'incendio in fabbrica e Tancredi cerca di dissuaderla a cercare la verità.

Mercoledì 19 aprile

Irene non vuole andare all'incontro con la famiglia di Alfredo e si inventa una scusa, ma il ragazzo ci resta molto male e si sfoga con Vito. Marco sembra determinato a dimenticare Stefania e continua a parlare di Gemma come di un'amica. Marcello non si dà pace da quando Adelaide è partita e Ludovica cerca di tranquillizzarlo. Maria pensa di chiedere aiuto a Matilde per portare a termine il lavoro assegnatole da Conti, mentre la Frigerio è convinta a proseguire nella ricerca della verità sull'incendio in fabbrica, esortata anche da Vittorio.

Giovedì 20 aprile

Marco comunica a Gemma che non prenderà parte al suo matrimonio. Marcello riceve una telefonata da Adelaide e confida i suoi timori a Ludovica, mentre Umberto scopre i movimenti della Contessa. Alfredo è pronto ad affrontare il raduno parentale senza Irene, mentre Vito è intenzionato a parlare a Maria dell'Australia e del proposito di portarla con lui. Elvira chiede a Salvo un'ultima lezione di guida prima dell'esame pratico e succede qualcosa di inaspettato. Marco scopre che Gemma è incinta, ma pensa sia di Roberto. Tancredi chiede a Vittorio di non alimentare le fantasie di Matilde sulla vicenda dell'incendio al mobilificio.

Venerdì 21 aprile

La notizia che Tancredi potrà operarsi alla gamba sembra portare un po' di serenità tra lui e Matilde. Umberto è deciso a partire per rintracciare Adelaide, ma lo nasconde a Flora. Marco ha dei dubbi sul rapporto tra Gemma e Roberto, ma lei gli ribadisce che il figlio non è suo. Vito sta per parlare a Maria dell'Australia, ma un imprevisto lo blocca: lei gli comunica che ha deciso di accettare una nuova proposta del Direttore. Alfredo scopre le bugie di Irene e prende una decisione inaspettata. Matilde chiede a Vittorio di aiutarla con le indagini sull'incendio in fabbrica.