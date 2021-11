Il Paradiso delle signore 6, anticipazioni 17 novembre 2021: l'invidia di Gemma per Stefania è pericolosa

Il Paradiso delle signore 6 torna domani, mercoledì 17 novembre 2021, su Rai1 alle 15:55 con la nuova puntata. Le anticipazioni gettano benzina sul fuoco dell'invidia di Gemma nei confronti di Stefania.

Tina è più sollevata perché il padre ha cambiato idea sulla sua operazione, mentre Salvo è finalmente innamorato e felice. Gemma, invidiosa del rapporto di Ezio con la figlia, tira un brutto colpo a Stefania, che intanto si distingue agli occhi di Vittorio per le sue doti giornalistiche durante l'intervista a Flora.

Gemma, a cena con i suoi al Circolo, incontra di nuovo Marco e ne resta colpita. Giuseppe cerca di fare pace con Agnese, ma lei non è più disposta a perdonare e gli dice che se non non intende lasciare la famiglia deve avere il coraggio di dire la verità ai figli.

Il paradiso delle signore va in onda dal lunedì al venerdì su Rai1, tutti i giorni alle 15:55. In streaming è possibile seguire la soap su RaiPlay.

Sulla piattaforma è inoltre possibile recuperare gli episodi delle passate stagioni grazie alla funzionalità Replay o nella scheda dedicata al Paradiso delle signore, arricchita da molti contenuti extra.