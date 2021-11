Il Paradiso delle signore 6 anticipazioni 1° dicembre 2021: Agnese rinuncerà ad Armando?

Il Paradiso delle signore 6 torna domani, mercoledì 1° dicembre 2021, su Rai1 alle 15:55 con la nuova puntata. Le anticipazioni sembrano annunciare la fine di un grande amore.

Agnese infatti promette a Tina che non vedrà più Armando e la ragazza decide di affrontare il magazziniere.

In vista della sfilata al Paradiso per presentare la nuova collezione di Flora ai giornalisti, Vittorio incoraggia le Veneri, che saranno impegnate in prima fila, a dare il massimo per rendere l'evento quanto più attraente possibile.

Irene teme che Gemma possa portarle via Stefania e fa di tutto pur di convincerla a non separarsi da lei.

Il paradiso delle signore va in onda dal lunedì al venerdì su Rai1, tutti i giorni alle 15:55. In streaming è possibile seguire la soap su RaiPlay.

Sulla piattaforma è inoltre possibile recuperare gli episodi delle passate stagioni grazie alla funzionalità Replay o nella scheda dedicata al Paradiso delle signore, arricchita da molti contenuti extra.