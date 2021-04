Il Paradiso delle signore 5, anticipazioni 8 aprile 2021: Marcello rischia il carcere

Il Paradiso delle signore 5 torna su Rai1 giovedì 8 aprile 2021 con una nuova puntata in onda alle 15:55. Le anticipazioni portano terribili notizie per Marcello, che rischia per via del Mantovano.

Vittorio riceve la visita inaspettata del medico, mandato dalla Sant'Erasmo per verificare le sue condizioni di salute. Marcello rischia la prigione a causa del suo passato col Mantovano: il malavitoso ha rivelato ai poliziotti il coinvolgimento del barista nei suoi loschi affari.

Presi dai reciproci problemi, Salvatore e Gabriella si sostengono l'uno con l'altra e si scoprono nostalgici della loro storia. Lo striscione realizzato dalle Veneri per sostenere la squadra ciclistica del Paradiso è pronto; intanto dal magazzino sono spariti alcuni capi della nuova collezione.

Il paradiso delle signore, che va in onda dal lunedì al venerdì su Rai1, tornerà con la puntata dell'8 aprile 2021 alle 15:55. In streaming è possibile seguire la soap su RaiPlay.

Sulla piattaforma è inoltre possibile recuperare anche episodi più vecchi, grazie alla funzionalità Replay o nella scheda dedicata al Paradiso delle signore, arricchita da molti contenuti extra.