Il Paradiso delle signore 5, anticipazioni 6 gennaio 2021: Rocco scopre la vera identità del "fantasma"

Il Paradiso delle signore 5 torna su Rai1 mercoledì 6 gennaio 2021 con una nuova puntata alle 15:55. Le anticipazioni svelano chi ha fatto credere per giorni che il Paradiso fosse infestato.

Salvo scopre che la lettera scritta alla sua ex fidanzata è in casa sua e inizia a farsi mille domande in proposito, mentre Cosimo e Gabriella decidono di invitarlo al loro matrimonio. Rocco scopre che Irene dorme in magazzino dopo essere andata via di casa per una lite con il padre, ma promette di non rivelarlo a nessuno: i due ragazzi cominciano a conoscersi meglio.

Armando parla a Luciano del suo desiderio di mettere su una squadra di ciclismo con Rocco e Pietro.

Il paradiso delle signore, che va in onda dal lunedì al venerdì su Rai1, tornerà con la puntata del 6 gennaio 2021 alle 15:55.

In streaming è possibile seguire la soap su RaiPlay.

Sulla piattaforma è inoltre possibile recuperare anche episodi più vecchi, grazie alla funzionalità Replay o nella scheda dedicata al Paradiso delle signore, arricchita da molti contenuti extra.