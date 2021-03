Il Paradiso delle signore 5, anticipazioni 5 marzo 2021: Ludovica aggredita dal Mantovano!

Il Paradiso delle signore 5 torna su Rai1 venerdì 5 marzo 2021 con una nuova puntata in onda alle 15:55. Le anticipazioni portano notizie drammatiche per Ludovica, nonostante l'aiuto ricevuto.

Marcello offre a Ludovica la sua ospitalità con il benestare di Armando che, però, le chiede di non avvicinarsi troppo al ragazzo per non farlo soffrire. Agnese confessa di non aver dimenticato il capo magazziniere a Don Saverio che la incoraggia sulla strada del riavvicinamento a suo marito. Al Paradiso, il servizio fotografico per la promozione dell'abito "british" è un successo grazie anche ai suoi protagonisti speciali. Nel frattempo il Mantovano si introduce furtivamente a casa Ferraris e aggredisce Ludovica.

Il paradiso delle signore, che va in onda dal lunedì al venerdì su Rai1, tornerà con la puntata del 5 marzo 2021 alle 15:55.

