Il Paradiso delle signore 5, anticipazioni 4 febbraio 2021: Salvatore è deciso a riconquistare Gabriella

Il Paradiso delle signore 5 torna su Rai1 giovedì 4 febbraio 2021 con una nuova puntata in onda alle 15:55. Le anticipazioni annunciano che Salvatore ha deciso di impedire con ogni mezzo il matrimonio dell'amata Gabriella.

Dopo l'incoraggiamento di Luciano, Clelia sembra avere un piccolo ripensamento circa la sua fuga anche perché sa, andando via, di lasciare un mondo che forse non rivedrà più. Salvatore non riesce ancora ad accettare l'idea che Gabriella sposi un altro uomo. Ludovica assiste a un incontro tra Marcello e un socio del Circolo e capisce che il giovane fa ancora lo spallone del Mantovano. Pietro inizia a mostrare i primi segni di infatuazione per Stefania, mentre, complice l'aria di San Valentino, Vittorio e Beatrice sono sempre più vicini.

Il paradiso delle signore, che va in onda dal lunedì al venerdì su Rai1, tornerà con la puntata del 4 febbraio 2021 alle 15:55.

