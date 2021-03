Il Paradiso delle signore 5, anticipazioni 3 marzo 2021: Ludovica, disperata, chiede aiuto a Marcello

Il Paradiso delle signore 5 torna domani, mercoledì 3 marzo 2021, alle 15:55 su Rai1 con una nuova puntata ma le anticipazioni non portano buone notizie per Ludovica.

Maria sceglie per una volta di cambiare look e spiazza sia Rocco che Irene. Il Mantovano tiene sotto scacco Ludovica che cerca l'aiuto di Marcello. Vittorio decide di inserire il capo "british" nella collezione che verrà pubblicizzata con il nuovo slogan "Un passo avanti" ispirato all'emancipazione della donna. Anna festeggia la sua assunzione come Venere.

