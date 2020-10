Il Paradiso delle signore 5, anticipazioni 29 ottobre 2020: Stefania sempre più vicina al suo sogno

Il Paradiso delle signore 5 torna su Rai1 giovedì 29 ottobre 2020 con una nuova puntata in onda alle 15:55. Dalle anticipazioni sembra che la nuova arrivata Stefania stia già riuscendo a farsi strada nel complessi meandri del Paradiso.

Vittorio saluta Serena, in procinto di tornare in collegio, regalandole la targhetta che le Veneri appuntano sulla loro divisa, con il nome della piccola inciso sopra. Federico presenta Stefania a Vittorio pregandolo di prendere in considerazione la sua candidatura come Venere e la ragazza, dopo aver superato brillantemente un colloquio con Clelia, viene messa in prova.

Il paradiso delle signore, che va in onda dal lunedì al venerdì su Rai1, tornerà con la puntata del 29 ottobre 2020 alle 15:55.

In streaming è possibile seguire la soap su RaiPlay.

Sulla piattaforma è inoltre possibile recuperare anche episodi più vecchi, grazie alla funzionalità Replay o nella scheda dedicata al Paradiso delle signore, arricchita da molti contenuti extra.