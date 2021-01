Il Paradiso delle signore 5, anticipazioni 29 gennaio 2021: il matrimonio tra Cosimo e Gabriella si farà

Il Paradiso delle signore 5 torna su Rai1 venerdì 29 gennaio 2021 con una nuova puntata eccezionalmente alle 14:55, per lasciare spazio allo Speciale TG1. Le anticipazioni suggeriscono che quel matrimonio tanto atteso e rimandato, potrebbe in effetti essere celebrato presto.

Dopo aver saputo da Cosimo del voltafaccia di Umberto, Federico, sempre più vicino al giovane Bergamini, decide di metter e una buona parola per lui con Guarnieri, la cui reazione sorprende tutti, in particolare Adelaide.

Continuano i pettegolezzi sul conto di Clelia e la zia Ernesta suggerisce a Silvia di difendere la sua reputazione, anche se a fare le spese della situazione sembra sia soprattutto Carletto.

Cosimo, al settimo cielo, dal momento che Umberto, grazie a Federico, è tornato sui suoi passi prende un'importante decisione per lui e Gabriella che spegne così le speranze di Salvo: le nozze si faranno.

Il paradiso delle signore, che va in onda dal lunedì al venerdì su Rai1, tornerà con la puntata del 29 gennaio 2021 eccezionalmente alle 14:55 (la programmazione dovrebbe riprendere, salvo imprevisti, al consueto orario delle 15:55 da lunedì 1° febbraio).

In streaming è possibile seguire la soap su RaiPlay.

Sulla piattaforma è inoltre possibile recuperare anche episodi più vecchi, grazie alla funzionalità Replay o nella scheda dedicata al Paradiso delle signore, arricchita da molti contenuti extra.