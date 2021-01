Il Paradiso delle signore 5, anticipazioni 28 gennaio 2021: Cosimo è caduto nella rete di Umberto

Il Paradiso delle signore 5 torna domani, giovedì 28 gennaio 2021, alle 15:55 su Rai1 con una nuova puntata e le anticipazioni mettono in crisi il povero Cosimo.

Cosimo informa Vittorio del brutto colpo ricevuto da Guarnieri. Conti prova a intercedere con Umberto in favore del giovane Bergamini, ma il suocero sembra irremovibile. Agnese trova il coraggio di affrontare il marito e torna al Paradiso, accolta con grande gioia da Gabriella e da Armando, felice di saperla in atelier. Continuano le tensioni tra Salvo e il padre, che nel frattempo decide di accettare un lavoro come portiere di notte.

Il paradiso delle signore, che va in onda dal lunedì al venerdì su Rai1, tornerà con la puntata del 28 gennaio 2021 alle 15:55.

In streaming è possibile seguire la soap su RaiPlay.

Sulla piattaforma è inoltre possibile recuperare anche episodi più vecchi, grazie alla funzionalità Replay o nella scheda dedicata al Paradiso delle signore, arricchita da molti contenuti extra.