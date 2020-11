Il Paradiso delle signore 5, anticipazioni 25 novembre 2020: un patto tra Umberto e Luciano per Federico

Il Paradiso delle signore 5 torna su Rai1 mercoledì 25 novembre 2020 con una nuova puntata alle 15:55. Le anticipazioni parlano di un accordo tra Umberto e Luciano per il bene di Federico.

Marcello confessa ad Armando che Salvatore ha preso malissimo l'ipotesi di un suo trasferimento a Bologna per seguire Roberta. Al Paradiso Irene, dopo aver sottratto in sartoria dei pantaloni approfittando dell'assenza di Agnese e Gabriella, convince le Veneri a indossarli e a Vittorio viene un'idea per l'evento di sabato. Dopo l'ultimo scontro tra Adelaide e Silvia, Umberto e Luciano trovano un accordo, loro malgrado, per smussare i toni tra le due donne e così le famiglie Guarnieri e Cattaneo stringono un definitivo patto di segretezza sulla vicenda che riguarda Federico.

Il paradiso delle signore, che va in onda dal lunedì al venerdì su Rai1, tornerà con la puntata del 25 novembre 2020 alle 15:55.

In streaming è possibile seguire la soap su RaiPlay.

Sulla piattaforma è inoltre possibile recuperare anche episodi più vecchi, grazie alla funzionalità Replay o nella scheda dedicata al Paradiso delle signore, arricchita da molti contenuti extra.