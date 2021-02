Il Paradiso delle signore 5, anticipazioni 23 febbraio 2021: Irene diventa capocommessa!

Il Paradiso delle signore 5 torna su Rai1 martedì 23 febbraio 2021 con una nuova puntata in onda alle 15:55. Le anticipazioni annunciano grosse novità lavorative per Irene.

Agnese comunica in famiglia che ha intenzione di chiedere aiuto a Don Saverio per cercare una nuova sistemazione per Maria, che altrimenti dovrà tornare in Sicilia. Umberto è sempre più intenzionato a raccontare a Marta la verità su Federico ma Adelaide lo blocca, convinta di avere una soluzione che può rassicurare tutti. La giovane, però, inizia a percepire qualcosa di sospetto.

Al Paradiso, intanto, Dora cede l'incarico di capocommessa a Irene.

Maria rischia di tornare a Partanna, ma Giuseppe, che la vuole far sposare con Rocco, trova una soluzione inaspettata.

Il paradiso delle signore, che va in onda dal lunedì al venerdì su Rai1, tornerà con la puntata del 23 febbraio 2021 alle 15:55.

In streaming è possibile seguire la soap su RaiPlay.

Sulla piattaforma è inoltre possibile recuperare anche episodi più vecchi, grazie alla funzionalità Replay o nella scheda dedicata al Paradiso delle signore, arricchita da molti contenuti extra.