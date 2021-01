Il Paradiso delle signore 5, anticipazioni 22 gennaio 2021: doppia puntata per la soap di Rai1

Il Paradiso delle signore 5 torna domani su Rai1, venerdì 22 gennaio 2021, ma alle 15:30 perchè, come da anticipazioni, è prevista una doppia puntata per la soap.

Il Paradiso delle signore 5 torna su Rai1 venerdì 22 gennaio 2021 ma alle 15:30, con quasi 30 minuti d'anticipo rispetto all'orario normale, e questo perchè, come scopriamo dalle anticipazioni, domani andrà in onda una doppia puntata della soap.

Nel primo episodio, in onda alle 15:30, Gabriella confessa a Laura che lei e Salvatore si sono baciati. Adelaide mette in guardia Umberto su Arturo Bergamini, preoccupata per la troppa ingerenza dell'uomo negli affari di famiglia. Rocco rivela ad Armando che il cugino non è rientrato a dormire dopo l'ennesimo scontro con il padre e il capo magazziniere va a parlare con Salvatore per convincerlo a tornare a casa. Intanto tutto è pronto per la foto del gruppetto che compone la squadra ciclistica: nasce ufficialmente il team del Paradiso.

Nel secondo episodio, l'argomento "famiglia" unisce sempre di più Beatrice e Vittorio che prova a rispondere alla lettera ricevuta da Marta, ma non trova le parole giuste, mentre viene a sapere da Luciano che Clelia è incinta. Salvatore, dopo i consigli di Armando, torna a casa e, sfidando ancora una volta il destino, rinnova l'invito a Gabriella a incontrarsi.

Intanto nella ciclofficina Pietro , Rocco e Armando sono impegnati a oliare gli ingranaggi delle nuove biciclette per la prima gara della squadra "Paradiso".

Il paradiso delle signore, che va in onda dal lunedì al venerdì su Rai1, tornerà con la doppia puntata del 22 gennaio 2021 eccezionalmente alle 15:30. Da lunedì l'appuntamento con la soap tornerà come sempre alle 15:55.

In streaming è possibile seguire la soap su RaiPlay.

Sulla piattaforma è inoltre possibile recuperare anche episodi più vecchi, grazie alla funzionalità Replay o nella scheda dedicata al Paradiso delle signore, arricchita da molti contenuti extra.