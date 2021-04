Il Paradiso delle signore 5, anticipazioni 2 aprile 2021: Vittorio scopre la verità su Dante e sua moglie

Il Paradiso delle signore 5 torna su Rai1 venerdì 2 aprile 2021 con una nuova puntata in onda alle 15:55. Le anticipazioni annunciano che la vendetta di Fiorenza si è compiuta: Vittorio ha scoperto qual è il segreto di Dante.

Salvatore e Marcello si rendono conto che senza Sofia sono persi.

Gabriella entra in possesso della lettera nella quale Arturo Bergamini, prima di morire, esprime i suoi sospetti nei confronti di Umberto Guarnieri, ma è indecisa se darla a Cosimo.

Marcello racconta a Ludovica che sarà convocato in questura: il Mantovano lo ha accusato di aver lavorato per lui come spallone.

Fiorenza, per ripicca verso Adelaide, mette una pulce nell'orecchio di Vittorio riguardo al rapporto tra Marta e Dante. Fuori di sé dalla rabbia, Vittorio aggredisce Dante e decide di raggiungere sua moglie in cerca di spiegazioni.

Il paradiso delle signore, che va in onda dal lunedì al venerdì su Rai1, tornerà con la puntata del 2 aprile 2021 alle 15:55, subito dopo la puntata speciale di A Sua Immagine dedicata al Sabato Santo.

In streaming è possibile seguire la soap su RaiPlay.

Sulla piattaforma è inoltre possibile recuperare anche episodi più vecchi, grazie alla funzionalità Replay o nella scheda dedicata al Paradiso delle signore, arricchita da molti contenuti extra.