Il Paradiso delle signore 5, anticipazioni 18 dicembre 2020: è finita tra Marcello e Roberta?

Il Paradiso delle signore 5 torna su Rai1 venerdì 18 dicembre 2020 con una nuova puntata alle 15:55. Le anticipazioni si concentrano ancora su Roberta e Marcello, in crisi profonda.

Roberta, tra le lacrime, confida a Gabriella di aver visto Marcello baciare Ludovica. Agnese riceve un bellissimo regalo da Armando, mentre Giuseppe ha una sorpresa per la moglie: ha deciso che a Natale la porterà a Partanna. Umberto, intanto, pensa a un dono per Federico. Cosimo, per risollevare l'umore di Gabriella, triste per quanto è successo alla sua grande amica, organizza solo per loro due una serata romantica al Circolo.

In streaming è possibile seguire la soap su RaiPlay.

Sulla piattaforma è inoltre possibile recuperare anche episodi più vecchi, grazie alla funzionalità Replay o nella scheda dedicata al Paradiso delle signore, arricchita da molti contenuti extra.