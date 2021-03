Il Paradiso delle signore 5, anticipazioni 17 marzo 2021: Vittorio in affari con Dante, ma Fiorenza sospetta

Il Paradiso delle signore 5 torna su Rai1 mercoledì 17 marzo 2021 con una nuova puntata in onda alle 15:55. Le anticipazioni annunciano affari tra Dante e Vittorio, ma qualcuno vuole vederci chiaro.

La convivenza tra Anna, Maria e Irene va avanti, non senza qualche intoppo. Stefania è triste al pensiero di lasciare Milano e sembra non avere altra scelta che seguire la zia Ernesta a Lecco, ma le ragazze propongono una soluzione inaspettata. Nonostante la decisione di andare ognuno per la sua strada, Ludovica e Marcello continuano a cercarsi. Fiorenza indaga sulla vita sentimentale dell'eroico cugino Dante da New York, convinta che non sia arrivato a Milano per caso, mentre Vittorio è deciso a stringere affari con lui.

Il paradiso delle signore, che va in onda dal lunedì al venerdì su Rai1, tornerà con la puntata del 17 marzo 2021 alle 15:55.

