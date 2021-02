Il Paradiso delle signore 5, anticipazioni 17 febbraio 2021: Marta scopre il segreto di Vittorio e Beatrice

Il Paradiso delle signore 5 torna domani, mercoledì 17 febbraio 2021, alle 15:55 su Rai1 con una nuova puntata e le anticipazioni mettono in luce un certo disagio di Beatrice nei riguardi di Marta.

Il Paradiso delle signore 5 torna su Rai1 mercoledì 17 febbraio 2021 con una nuova puntata in onda alle 15:55. Le anticipazioni mettono in luce la difficile situazione di Marta.

Beatrice continua a stare a disagio nella convivenza forzata con Marta, ora che la donna, grazie a Pietro, è a conoscenza del segreto che la lega a Vittorio.

A casa Amato c'è un clima sempre meno sereno, soprattutto da quando Giuseppe lavora come portiere di notte e non riesce a stare insieme ad Agnese. Al Paradiso Armando si trova a dover scegliere tra Maria e Irene per il ruolo di una delle protagoniste della recita. Mentre Federico cerca di fare colpo su Ludovica, lei continua a punzecchiarsi con Marcello, ancora alle prese con il Mantovano.

Il paradiso delle signore, che va in onda dal lunedì al venerdì su Rai1, tornerà con la puntata del 17 febbraio 2021 alle 15:55.

In streaming è possibile seguire la soap su RaiPlay.

Sulla piattaforma è inoltre possibile recuperare anche episodi più vecchi, grazie alla funzionalità Replay o nella scheda dedicata al Paradiso delle signore, arricchita da molti contenuti extra.