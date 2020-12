Il Paradiso delle signore 5, anticipazioni 15 dicembre 2020: problemi in vista per Agnese e Armando

Il Paradiso delle signore 5 torna su Rai1 martedì 15 dicembre 2020 con una nuova puntata alle 15:55. Le anticipazioni annunciano problemi in arrivo per Agnese e Armando.

Agnese non sembra affatto felice per il ritorno del marito, riapparso dopo così tanto tempo come se nulla fosse successo, e rassicura Armando che i suoi sentimenti non cambieranno. Luciano invita Federico a passare la vigilia di Natale con lui Clelia e Carletto, ma il ragazzo non si sbilancia. Al Paradiso, intanto, l'iniziativa dei cesti sta avendo un grande successo e Vittorio si convince a prolungarla.

Il paradiso delle signore, che va in onda dal lunedì al venerdì su Rai1, tornerà con la puntata del 15 dicembre 2020 alle 15:55.

In streaming è possibile seguire la soap su RaiPlay.

Sulla piattaforma è inoltre possibile recuperare anche episodi più vecchi, grazie alla funzionalità Replay o nella scheda dedicata al Paradiso delle signore, arricchita da molti contenuti extra.