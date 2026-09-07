Il Paradiso delle signore 11, anticipazioni 7 settembre: tra Umberto e Adelaide una nuova "minaccia"

Da oggi alle 16:00, la soap riapre le porte del grande magazzino milanese, ma la GMM è in difficoltà e l'arrivo di un nuovo stilista potrebbe cambiare gli equilibri. Intanto, al Paradiso arrivano nuove Veneri e una sorpresa attende Delia.

Dopo la lunga pausa estiva, Il Paradiso delle Signore torna da oggi su Rai 1, dal lunedì al venerdì alle 16:00 in punto, con la nuova stagione (l'11a totale, la 9a in versione daily) della fortunata serie pronta a riportare il pubblico negli anni '60 milanesi.

I nuovi episodi, in prima visione, ripartono alla vigilia del Sessantotto, in un'Italia attraversata da profondi cambiamenti sociali e culturali. Tra nuovi ingressi, ritorni inattesi e vecchi equilibri destinati a essere messi alla prova, il Paradiso si prepara quindi ad affrontare una nuova fase.

Al centro delle prime vicende ci saranno anche Carla Corsi e i suoi figli Iacopo e Diana, destinati a portare una nuova rivalità nel mondo della moda e a incrociare il proprio destino con quello dei protagonisti storici.

Da dove riprende Il Paradiso delle Signore

Pietro Masotti interpreta Marcello Barbieri

La nuova stagione riparte con il Paradiso finalmente riaperto e Roberto e Marcello pronti a rimettersi al lavoro con idee e progetti. Il grande magazzino, però, deve fare i conti con diversi cambiamenti: tre Veneri hanno lasciato Milano e il gruppo dovrà quindi riorganizzarsi.

Caterina si è trasferita a Venezia insieme al padre e lavora come costumista al teatro La Fenice, Barbara è completamente concentrata sullo studio, mentre Irene è in giro per il mondo con Johnny. Al Paradiso arriva così una nuova capocommessa, Elisa Croce, rigorosa e inflessibile, che non sembra conquistare immediatamente le simpatie delle Veneri, soprattutto quelle di Delia. Le selezioni per le nuove ragazze sono però già previste.

Anche a Villa Guarnieri la situazione sembra inizialmente tranquilla. Marta è malinconica per la lontananza di Enrico e Anita, mentre Odile è convinta di aver trovato a Parigi il nuovo stilista per la Galleria Milano Moda. Dietro l'apparente entusiasmo, tuttavia, si nasconde un problema molto più serio: la situazione economica della GMM è tutt'altro che positiva e Umberto è costretto ad ammettere con Adelaide che, se le perdite continueranno, il grande magazzino potrebbe essere costretto a chiudere.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni della prima puntata

La prima puntata riparte proprio dal grande magazzino, dove una misteriosa novità è nascosta sotto un grande telone. In vetrina, intanto, compare un manichino con bigodini e un elegante abito firmato da Gianlorenzo Botteri, accompagnato dalla scritta "Bella dalla testa ai piedi". Il mistero viene presto svelato: Botteri ha preparato una sorpresa per Delia e ha trasformato un angolo del Paradiso in un piccolo salone da parrucchiera, permettendole di dare finalmente spazio al suo sogno.

Nel frattempo, Odile è alle prese con la ricerca del nuovo stilista della Galleria Milano Moda. Il giovane talento individuato a Parigi è Iacopo Corsi, che si presenta al colloquio con grande sicurezza e senza alcuna intenzione di rinunciare alla propria libertà creativa. Il ragazzo non vuole infatti firmare con la GMM prima di aver ottenuto precise garanzie sulla possibilità di lavorare secondo la propria visione.

Iacopo non arriva però da solo. Sua madre Carla Corsi, vedova dell'imprenditore tessile Ernesto Corsi, è una donna ambiziosa e determinata, perfettamente in grado di muoversi nel mondo degli affari. Durante una conferenza tenuta da Umberto al circolo sui nuovi mercati europei, Carla interviene apertamente contestando l'importanza attribuita alla tradizione e sostenendo invece che il futuro appartenga a chi ha il coraggio di cambiare.

Il suo intervento colpisce Umberto, che al termine della conferenza ha modo di conoscerla meglio. Carla si rivela così una figura destinata a creare nuovi equilibri e, soprattutto, una possibile rivale per Adelaide.

Anche per Odile la giornata riserva una sorpresa. La ragazza riceve infatti la visita inattesa di uno psichiatra, che le comunica una richiesta piuttosto insolita: una sua paziente, Greta Marchesi, continua a chiedere di lei. Resta quindi da capire cosa voglia ancora Greta da Odile e quale conseguenza avrà questo nuovo incontro sulle vicende della famiglia Guarnieri.