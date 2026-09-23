Il Paradiso delle Signore 11, anticipazioni 24 settembre: Odile furiosa con Iacopo

La sfilata accende nuove tensioni al Paradiso delle Signore: Iacopo sorprende Odile con una decisione inaspettata (e non molto gradita), mentre Marcello deve affrontare una pesante battuta d'arresto.

Nuovi imprevisti e qualche segreto pronto a venire a galla nella puntata de Il Paradiso delle Signore 11 in onda giovedì 24 settembre su Rai 1 alle ore 16.00. Al centro dell'episodio ci sarà soprattutto la sfilata, appuntamento importante per il grande magazzino ma destinato a creare più di una tensione. Iacopo Corsi prenderà infatti una decisione che farà infuriare Odile, mentre Umberto si troverà costretto a rivolgersi ad Adelaide per provare a rimettere ordine nella situazione.

Non sarà una giornata semplice neppure per Marcello, di ritorno da Genova con un problema professionale tutt'altro che trascurabile. Intanto Simona dovrà gestire l'emozione del suo debutto come modella e Lia farà una scoperta destinata a gettare una luce diversa sul passato della collega. Vediamo nel dettaglio cosa succede grazie alle anticipazioni di puntata.

Il Paradiso delle Signore, dove eravamo rimasti

Nella puntata di mercoledì 23 settembre de Il paradiso delle signore, Odile si è ritrovata ancora una volta a fare i conti con Iacopo. La sua proposta per la sfilata non ha convinto affatto la ragazza, che pretende da lui un cambio di rotta. Sul fronte della GMM, invece, Carla ha provato a giocare d'anticipo presentando a Umberto un progetto con cui sperava di sfruttare l'evento per dare nuovo slancio all'azienda.

Restano complicate anche le nozze tra Delia e Botteri. Il problema legato all'omonimia non ha ancora trovato una soluzione perché rintracciare l'altra Delia si rivela più difficile del previsto, cosa che lascia la coppia ancora sospesa in una situazione quasi surreale.

Elisa, nel frattempo, ha notato qualcosa che l'ha messa immediatamente in allarme: Valter sembra sempre più attratto da Costanza. Un interesse che potrebbe diventare pericoloso e portare alla luce il segreto che Elisa sta cercando di proteggere. Per Odile, provata dalle recenti vicende familiari, è arrivato almeno un momento più dolce grazie alla vicinanza di Matteo.

Anticipazioni 24 settembre: Iacopo sfida Odile durante la sfilata

Marcello rientra a Milano dopo il viaggio di lavoro a Genova, ma il suo ritorno non porta le notizie sperate. Ha perso la concessione degli spazi commerciali sulle navi da crociera, un colpo pesante per i suoi progetti. Proprio quando la delusione sembra prendere il sopravvento, l'arrivo inatteso di Valeria potrebbe però offrirgli una nuova prospettiva: la donna ha un'idea capace di spingerlo a non arrendersi.

L'atmosfera si fa elettrica anche dietro le quinte della sfilata. Simona è agitata per il suo debutto da modella e cerca di tenere a bada l'ansia. A darle sicurezza ci pensa Valter, sempre più vicino a lei in un momento così delicato. Lia, però, viene a conoscenza di un episodio del passato di Simona che la giovane aveva preferito non raccontare.

Il momento più teso arriva durante l'evento. Nonostante gli accordi raggiunti con Odile, Iacopo decide di agire di testa propria, scatenando la reazione furiosa della ragazza. La situazione rischia di sfuggire di mano e persino Umberto comprende che serve un intervento esterno: per evitare che lo scontro rovini definitivamente la sfilata, chiede quindi ad Adelaide di entrare in gioco.