Il Paradiso delle signore 10, si ricomincia! Da oggi su Rai 1 le nuove puntate: anticipazioni dell'8 settembre

Ci siamo: dopo un'estate trascorsa nell'attesa e nelle repliche, il fedele pubblico de Il Paradiso delle signore può finalmente accogliere la stagione 10, che comincia oggi, lunedì 8 settembre, alle 16:00 in punto, naturalmente su Rai 1.

Dove eravamo rimasti alla fine della stagione precedente?

Il paradiso delle signore: una scena della stagione 9

Le mosse azzardate di Tancredi hanno messo seriamente in pericolo non soltanto la Galleria Milano Moda ma la reputazione stessa della famiglia Sant'Erasmo, ed è solo grazie alla magnanimità di Marcello, che ha deciso di non denunciare il conte per plagio, se Umberto è riuscito a non soccombere.

Il Guarnieri, in un momento di difficoltà ma anche di sincerità estrema, ha deciso di confessare i propri sentimenti mai sopiti ad Adelaide, accettando però di farsi da parte di fronte alla realtà: sua cognata è più felice lontana da lui.

Con Tancredi e Umberto sempre più distanti, tocca a Odile, ora, prendere in mano le sorti della GMM e cercare di portarla in salvo.

Il Paradiso delle signore: come comincia la stagione 10

Il paradiso delle signore: una scena della stagione 9

Con il licenziamento di Giulia Furlan, ora Odile ha un grosso problema alla GMM: deve trovare una nuova stilista. Soprattutto, deve trovare una persona che sia in grado di competere con il talento di Botteri, che ha già una collezione pronta per il Paradiso che aspetta solo di essere lanciata. Ispirati al mondo del cinema, i suoi abiti promettono di far sognare le clienti del grande magazzino: gli outfit della nuova stagione potrebbero essere i più belli mai realizzati al Paradiso.

Quando metteremo di nuovo piede nel grande magazzino gestito da Roberto, ci troveremo nel bel mezzo dei preparativi per una nuova sfilata. Faremo quindi la conoscenza di Fulvio, il nuovo magazziniere dall'oscuro passato che sarà letteralmente travolto dai preparativi.

Elvira e Salvo sono diventati genitori di un bambino, Andrea, e sono ora presi dall'organizzazione del battesimo. Se la nascita del piccolo aveva riavvicinato Elvira alla sua famiglia, la scelta del padrino rischia ora di dividerli di nuovo. I coniugi Gallo vorrebbero che il ruolo venisse coperto da un loro parente, tale Tarcisio, ma i due neo-genitori hanno in mente un altro nome. Salvatore, anche in questa occasione, non potrà fare a meno di scontrarsi con il suocero.

Quando e dove guardare Il Paradiso delle signore 10

Il paradiso delle signore: una scena della stagione 9

La soap di Rai1 andrà in onda fino alla primavera del 2026, per un totale di 160 nuove puntate. Il Paradiso tornerà a occupare il suo spazio consueto in palinsesto, dal lunedì al venerdì dalle 16:00, tra la fine de La volta buona e l'inzio de La vita in diretta.

Il sabato le puntate della settimana si potranno recuperare in replica su Rai Premium.

Naturalmente sarà sempre possibile vedere episodi vecchi e nuovi anche in streaming, gratuitamente sulla piattaforma RaiPlay, nella sezione dedicata al Paradiso.