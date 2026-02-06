Il Paradiso delle Signore 10, anticipazioni dal 9 al 13 febbraio: la tensione esplode tra Ettore e Matteo

Tra set cinematografici improvvisati, tensioni professionali e San Valentino alle porte, la soap daily di Rai 1 prepara una settimana carica di emozioni e colpi bassi. Ecco cosa succederà dal 9 al 13 febbraio a Il Paradiso delle Signore: le anticipazioni.

Al Paradiso delle Signore non è tempo di mezze misure. Le puntate della nuova settimana, in onda dal 9 al 13 febbraio 2026 alle 16.00 su Rai 1, portano allo scoperto rivalità professionali, gelosie dichiarate e scelte che non possono più essere rimandate. Le riprese del film, invece di unire, diventano l'occasione perfetta per nuovi conflitti.

Ettore passa al contrattacco, Matteo reagisce e intorno a loro i rapporti personali iniziano a scricchiolare. Sul fronte sentimentale, San Valentino non promette (solo) romanticismo. Scopriamo di più nelle anticipazioni della settimana.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 10: cosa succede dal 9 al 13 febbraio

Il Paradiso delle Signore 10

Il paradiso delle signore è il centro di una guerra silenziosa che in questa settimana si rivela più potente che mai. Le ambizioni professionali prendono il sopravvento sui legami personali, mentre le coppie si ritrovano a fare i conti con decisioni drastiche. C'è chi prova a proteggere ciò che ama, chi gioca sporco pur di emergere e chi capisce troppo tardi di aver sottovalutato l'avversario.

Lunedì 9 febbraio: Johnny prende il posto di Fulvio al magazzino

Agata e Mimmo tornano a Milano più convinti che mai di voler lasciare tutto per Firenze. La loro determinazione, però, mette in allarme Concetta e Ciro, che iniziano a temere per il futuro della Caffetteria. Al Paradiso partono ufficialmente le riprese del film: Delia è entusiasta del suo ruolo, ma l'idea di lavorare a stretto contatto con Nazzareno Amidei la mette sotto pressione. Rosa accetta di raccontare il dietro le quinte del set, ritrovandosi costretta a collaborare con Marcello nonostante le tensioni ancora irrisolte tra i due.

Martedì 10 febbraio: Amidei molesta Delia

Il possibile trasferimento di Agata e Mimmo apre una frattura familiare sempre più evidente. Intanto, tra le Veneri si parla di San Valentino, ma l'atmosfera è tutt'altro che spensierata. Marina mette Botteri davanti a una realtà che non può più ignorare: Nazzareno Amidei ha mostrato un interesse esplicito (e poco gradito) per Delia. Il ritorno di Ettore da Londra segna un punto di svolta: scoprire che il Paradiso ospiterà le riprese e lancerà un progetto editoriale legato al film lo manda su tutte le furie.

Mercoledì 11 febbraio: Ettore e Matteo si scontrano

Rosa riceve una proposta di lavoro concreta e allettante da Tancredi, che la costringe a interrogarsi sul suo futuro e sui legami ancora aperti. Irene litiga con Rebecca per Cesare e, in preda alla frustrazione, si sfoga con Johnny. La situazione di Anita peggiora e il dottor Proietti inizia a temere che non si tratti di una semplice influenza. Sul piano professionale, Matteo scopre che Ettore ha manipolato il progetto delle riprese per danneggiare il Paradiso: lo scontro tra i due esplode apertamente.

Giovedì 12 febbraio: Ciro cerca un nuovo cuoco

Johnny prova a rimettere ordine nella vita di Irene, ma Cesare la sorprende con una notizia destinata a cambiare le carte in tavola. Ciro è costretto a cercare un nuovo cuoco per la Caffetteria, mentre Enrico approfondisce i sospetti sulla salute di Anita, sempre più preoccupanti. Rosa arriva a una decisione definitiva sulla proposta di Tancredi. Intanto Odile ed Ettore affrontano le conseguenze dello scontro con Matteo, sotto lo sguardo critico di Umberto.

Venerdì 13 febbraio:

Botteri decide di intervenire senza mezzi termini per fermare le pressioni di Amidei su Delia. Fulvio e Caterina scelgono di vivere San Valentino in modo intimo e fuori dagli schemi, riscoprendo la solidità del loro legame. Marcello legge nella scelta di Rosa una possibile riapertura sentimentale. Matteo confida a Umberto di non fidarsi più di Ettore, mentre Irene, convinta che la sua storia sia finita, sta per essere smentita da una sorpresa che ribalta tutto.