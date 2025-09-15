Il Paradiso delle signore 10, anticipazioni 16 settembre: chi è il ragazzo misterioso che ha baciato Odile

Il Paradiso delle signore 10 torna stabilmente nel suo slot delle 16:00 su Rai 1 per una nuova settimana all'insegna di moda, amore e misteriose new entry. Le anticipazioni di martedì 16 settembre, in particolare, aggiungono un nuovo "giallo" alla soap, che sarà in realtà di facile soluzione.

Cosa è successo nella puntata precedente

Adelaide ha detto di sì a Marcello e lo comunica con gioia a Odile, Marta e Umberto. Il commendatore però non la prende affatto bene.

Rosa rivela alle Veneri che molto presto presenterà il suo primo romanzo, che Roberto ha espresso il desiderio di organizzare l'evento proprio al Paradiso e ha commissionato la copertina ad Agata.

Mentre Fulvio ha detto tutta la verità a Caterina sul nuovo lavoro, Odile, sconvolta dal gesto tra Marina e Matteo, andrà alla ricerca di facili evasioni.

Il Paradiso delle signore 10: le anticipazioni svelano chi ha baciato Odile!

Elia Marangon interpreta Ettore Marchesi

Odile ha baciato uno sconosciuto al Circolo. Nonostante sia turbata dal gesto passionale di Marina e Matteo, la contessina dovrà ammettere a se stessa di aver passato una serata piacevole in compagnia dell'uomo misterioso. Ma la giovane non immagina neppure che da lì a poche ore dovrà stringergli la mano in un'altra veste: Ettore Marchesi è infatti proprio lo stilista che Umberto è convinto di voler assumere per la GMM!

Anche Delia e Botteri l'hanno casualmente già incontrato, ed entrambi ne sono rimasti stranamente colpiti.

Al Paradiso intanto sono tutti curiosi e felici per il romanzo di Rosa. La Camilli è molto soddisfatta del suo lavoro, ma dovrà aspettare prima di cantar vittoria: Tancredi, infatti, è tornato a cercarla e Rosa può già immaginare che la sua presenza porterà nuovamente scompiglio.

Dopo la gran paura per la tosse del piccolo Andrea, e dopo le rassicurazioni di Concetta, Elvira realizza che a lei e Salvo serve una serata di riposo ed evasione. Sarà Rosa a far sì che possa accadere, proponendosi per badare al bambino mentre mamma e papà sono fuori per qualche ora.

A proposito di Salvatore: Marcello farà a lui e a Matteo una richiesta molto precisa in vista del matrimonio con Adelaide, ma quale?

Quando e dove guardare Il Paradiso delle signore 10

Il paradiso delle signore: una scena della stagione 9

La soap di Rai 1 andrà in onda fino alla primavera del 2026, per un totale di 160 nuove puntate. Il Paradiso tornerà a occupare il suo spazio consueto in palinsesto, dal lunedì al venerdì dalle 16:00, tra la fine de La volta buona e l'inzio de La vita in diretta. Il sabato le puntate della settimana si potranno recuperare in replica su Rai Premium.

Naturalmente sarà sempre possibile vedere episodi vecchi e nuovi anche in streaming, gratuitamente sulla piattaforma RaiPlay, nella sezione dedicata al Paradiso.