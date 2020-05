Il Paradiso della signore e Un posto al sole non andranno in onda venerdì 1° maggio

Il Paradiso delle signore e Un posto al sole domani, venerdì 1° maggio, non andranno in onda rispettivamente su Rai1 e Rai3: ecco perchè.

Domani, venerdì 1° maggio 2020, Il Paradiso delle signore e Un posto al sole non andranno in onda nei consueti slot e rispettivamente su Rai1 e Rai3. Il perchè è spiegato in entrambi i casi con variazioni di palinsesto.

La pausa di Un posto al sole, o meglio delle sue repliche, risalenti al 2012, che la RAI sta mandando in onda da diverse settimane, è dovuta al concertone del 1° maggio, cha sarà in onda sul terzo canale RAI a partire dalle 20:00 e andrà avanti per circa 4 ore, con interventi da casa di tutti gli artisti partecipanti.

Concerto primo maggio 2020: tutti gli artisti presenti

Il paradiso delle signore (in replica, per l'impossibilità evidente di girare nuove puntate), invece, non sarà in onda per un cambio segnalato nel palinsesto pomeridiani di Rai1. Dalle 14:00 infatti è prevista una puntata (non sappiamo se in replica o "speciale" registrata con interventi da casa) di Tale e Quale Show, a cui seguirà, alle ore 16:50, l'appuntamento con Techetechetè dedicato ad Albano e Romina.