Il padrino: Robert De Niro e Al Pacino riuniti al Tribeca Film Festival per il 50° anniversario

Al Pacino, 82 anni, e Robert De Niro, 78 anni, hanno sfilato fianco a fianco sul red carpet del Tribeca Film Festival, a New York, per celebrare il 50° anniversario de Il padrino.

Robert De Niro e Al Pacino si sono riuniti al Tribeca Film Festival 2022 per celebrare i 50 anni del capolavoro di Francis Ford Coppola, Il padrino. Teatro della reunion delle due leggende dello schermo, il red carpet del festival co-fondato da De Niro nel 2002 per rilanciare la scena culturale della Lower Manhattan sulla scia dell'11 settembre.

Il Padrino: un primo piano di Al Pacino

Al Pacino, 82 anni, e l'autore Michael Hainey hanno partecipato a una discussione sul film del regista Francis Ford Coppola prima della proiezione al Tribeca.

De Niro e Pacino si erano già riuniti a Coppola sul palco della 94° edizione degli Academy Awards, dove l'iconico regista ha riflettuto sull'anniversario del suo capolavoro dichiarando:

"Sento che momenti come questo dovrebbero essere sinceri e brevi. E sono così grato per i miei meravigliosi amici che sono venuti qui per aiutarmi a festeggiare questo progetto che abbiamo iniziato 50 anni fa con i collaboratori più straordinari, molti dei quali vere leggende. Sono talmente tanti che non riesco a prendermi il tempo per elencarli tutti, ma li conoscete tutti bene. Quindi ne ringrazierò solo due dal profondo del mio cuore".

Al Pacino ha dichiarato al New York Times di essere profondamente onorato di vedere il successo duraturo del film negli ultimi 50 anni:

"Sono stato così fortunato a far parte di questa opera. Ma mi ci è voluta una vita per accettarlo e andare avanti. Non è che ho interpretato Superman".

L'attore ha aggiunto di essere sorpreso quando le persone gli dicono di non aver mai visto Il padrino, aggiungendo: "Ne hanno sentito parlare. Lo capisci quando ti senti dire 'Oh, l'ho sentito, eri nel cast vero? Era un film, no?'"