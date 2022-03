Al Pacino: "Se avessi vinto l'Oscar per Il Padrino ora ne avrei tre, sarei come gli attori bravi!"

Al Pacino ha parlato della sua carriera durante un'intervista recente e ha scherzato sul fatto che se avesse vinto l'Oscar per Il Padrino ora ne avrebbe tre e sarebbe come 'i grandi attori'.

Al Pacino, durante una recente intervista del New York Times, è tornato a parlare de Il Padrino e del fatto che se avesse vinto l'Oscar per la sua indimenticabile interpretazione presente nella leggendaria pellicola di Francis Ford Coppola ora ne avrebbe tre, come "gli attori bravi".

House of Gucci: Al Pacino in un primo piano

Alla domanda del giornalista: "Quando hai vinto l'Oscar per Profumo di donna c'era una parte di te che desiderava ancora di aver vinto l'ambito premio per aver interpretato Michael Corleone?" Pacino ha risposto: "Assolutamente no."

"Ora che mi ci fai pensare, considerando come vedo la mia carriera adesso... beh, in questo momento ti direi qualcosa tipo: 'Certo, avrei dovuto vincere! Avrei tre Oscar se avessi vinto! Sarei come gli attori bravi! Scherzo, è una cosa seria ricevere un onorificenza del genere," ha spiegato scherzosamente la star.

"Ormai sono passati tanti anni e ricevere gli elogi che ancora ricevo per la mia interpretazione ne Il Padrino è un vero onore. Ne sono profondamente onorato. Lo sono davvero. Sono stato così fortunato ad ottenere quel ruolo, anche se poi mi ci è voluta una vita per accettarlo e andare avanti", ha concluso Al Pacino.