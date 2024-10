Al Pacino spiega perché ha evitato di guardare Il Padrino per oltre 50 anni

Il grande attore americano ha rivelato di non aver visto il capolavoro di Francis Ford Coppola per oltre 50 anni dopo la sua uscita

Nonostante sia uno dei film più visti e studiati di sempre, il leggendario Al Pacino ha rivelato recentemente di aver evitato di guardare Il Padrino per oltre cinquant'anni.

Diretto da Francis Ford Coppola, il film è uscito per la prima volta nel 1972 e vede Pacino nel ruolo di Michael Corleone, il figlio di un boss mafioso che gradualmente prende il controllo degli affari di famiglia. Generalmente è considerato uno dei migliori film di tutti i tempi e ha fatto guadagnare a Pacino anche una nomination all'Oscar come miglior attore non protagonista.

Nel nuovo libro di memorie di Pacino, Sonny Boy, l'attore ha raccontato di aver evitato di guardare Il Padrino per molto tempo dopo la sua uscita nelle sale. Nel libro, Pacino ha scritto di essere andato all'anteprima del film, ma di aver lasciato la sala prima ancora che iniziasse a essere proiettato.

Il Padrino: Francis Ford Coppola sul set del film

"Sono andato alla prima de Il Padrino al Loew's State Theatre di Times Square con un papillon grande quanto la mia testa. Ricordo solo che ero in piedi su una pedana con i miei colleghi e che la stampa mi faceva domande a cui non sapevo rispondere. Poi ci siamo seduti, ma non ho guardato il film. Non volevo vedere il prodotto finito. Non appena le luci si sono spente, sono uscito".

Al Pacino ricorda il primo incontro con Marlon Brando: "Era ricoperto di sugo di pollo"

L'attore ha continuato a parlare dei suoi sentimenti riguardo al fatto di non voler guardare se stesso sullo schermo in presenza del pubblico: "Non sono mai riuscito a guardarmi sullo schermo mentre altre persone mi guardavano. Era un po' sconcertante e mi rendeva timido, quasi imbarazzato. Come attore giovane, credo di aver avuto bisogno di attenzioni e di respingerle allo stesso tempo".

Pacino ha anche aggiunto che, pur avendo visto alcune parti del film in televisione, ha cercato di evitare del tutto di guardare Il Padrino. Nel libro, ha spiegato che non pensava di potersi divertire a guardare il film dal momento che ne era il protagonista: "Ho passato quasi tutta la mia vita senza mai vedere Il Padrino nella sua interezza. Non so perché. Forse ho pensato che, dato che ne facevo parte, non sarei stato un buon spettatore. Nel corso degli anni, naturalmente, ne ho visto una parte qua e là in TV, e una volta che lo guardi, è difficile spegnerlo".

Al Pacino non ama portare a casa souvenir dai set dei film ma conserva un cimelio: "Ce l'ho ancora in casa"

L'attore ha quindi visto il film nella sua interezza solo di recente, proprio in occasione del suo 50° anniversario: "Di recente ho assistito alla proiezione de Il Padrino per il suo cinquantesimo anniversario al Dolby Theatre di Hollywood, dove è stata proiettata una copia restaurata, con un audio nitido e perfetto. L'intera esperienza è stata edificante. Non c'è una scena del film in cui non ci siano due o tre cose in ballo. Non c'è un momento di noia, il film racconta costantemente una storia. Sono state tante le cose che mi hanno colpito".