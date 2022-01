Il padrino, Francis Ford Coppola: "Ecco come ho evitato il licenziamento"

Francis Ford Coppola Spiega come è riuscito a evitare il licenziamento durante la realizzazione de Il padrino, nonostante fossero in molti a volersi liberare di lui.

Già in passato, Francis Ford Coppola ha rivelato di aver rischiato il licenziamento durante la produzione de Il Padrino. In occasione del 50° anniversario del film, che sta per tornare nei cinema in versione restaurata, Coppola ha svelato i retroscena del suo licenziamento mancato. Oscar nel 1971 con l'amico e collega regista Martin Scorsese. Scorsese ha cercato di confortarlo dopo che Coppola ha vinto l'Oscar per la migliore sceneggiatura originale per "Patton" dicendogli che lo studio non sarebbe stato ancora in grado di licenziarlo da "Il Padrino" a causa di quella vittoria.

Il Padrino: Al Pacino in una scena del film

In una nuova intervista con Empire, Francis Ford Coppola ha spiegato:

"A salvarmi è stato l'Oscar che avevo vinto per la sceneggiatura di Patton, e ogni settimana mi salvava qualcos'altro".

Coppola ha dovuto combattere con le unghie e con i denti per avere Marlon Brando nel ruolo di Vito Corleone, dal momento che l'attore aveva la reputazione di essere "difficile" e i suoi ultimi lavori non avevano incassato granché al botteghino. La Paramount avrebbe preferito Ernest Borgnine e inizialmente non rimasero impressionati quando videro il test video di Brando nel personaggio di Don Vito Corleone, con la bocca di cotone. Coppola ricorda:

"Dopo il primo giorno di lavoro di Marlon, si diceva che sarei stato licenziato quella settimana perché le persone che guardavano il film si lamentavano era troppo buia, che si vedeva a malapena e che lui borbottava. Quando ho detto 'Datemi una possibilità, è il suo primo giorno, fate passare un secondo take', hanno risposto 'No, non puoi'. Poi qualcuno ha detto 'Il motivo per cui non vogliono che tu lo faccia è perché questo fine settimana metteranno un nuovo regista'".

Per sopravvivere alla produzione de Il padrino, alla fine Francis Ford Coppola ha preso spunto dalla mossa che Michael Corleone (Al Pacino) fa durante il famoso montaggio del battesimo. Invece di far assassinare tutti i suoi rivali da sicari della mafia, ha semplicemente deciso di non far lavorare chiunque cercasse di indebolirlo alla Paramount. Come spiega lui:

"Ho licenziato immediatamente tutte le persone che erano nella mia squadra che stavano facendo pressioni per farmi cacciare. Ho girato la scena con Brando una seconda volta e mi sono salvato licenziando tutte le persone che erano lavorando per licenziarmi. È stato proprio così: è stata un'intera produzione touch-and-go. C'era la percezione che avessi un po' di potere. Ma in realtà non avevo alcun potere".