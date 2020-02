Il Nome della Rosa: lo speciale su Umberto Eco stasera su Rai Movie

A quattro anni dalla scomparsa di Umberto Eco, MovieMag, stasera su Rai Movie alle 22:55, dedica un omaggio al grande intellettuale con il materiale delle teche Rai e, terminata la puntata, alle 23.20 andrà in onda Il Nome della Rosa, il film diretto da Jean Jacques Annaud e interpretato da Sean Connery e Ron Perlman. "La mia attività di scrittore di romanzi, persino quella di saggista, è stata più influenzata dalle grammatiche del cinema che da quelle della letteratura. Scrivo pensando a un montaggio cinematografico", parola di Umberto Eco.

Cats: una scena del film

Nella puntata di questa settimana c'è tanto altro: il musical più famoso e longevo di sempre che diventa un film, una saga di avventura che dura da venticinque anni e l'adattamento cinematografico di un grande classico. Cats, regia di Tom Hooper, arriva al cinema con tanti effetti speciali e un cast stellare, tra gli altri Taylor Swift, Judi Dench, Idris Elba e la ballerina Francesca Hayward. Di tutto altro genere Bad Boys for Life, terzo capitolo della saga action con Will Smith e Martin Lawrence nei panni di due agenti della narcotici. Mentre Il richiamo della foresta porta sullo schermo un nuovo adattamento cinematografico dell'omonimo romanzo di Jack London, che questa volta, assieme al cane Buck, ha come interprete principale Harrison Ford, il cercatore d'oro John Thornton.

Il richiamo della foresta: Harrison Ford in una scena del film

E con See You Next Wednesday, Alberto Farina ci conduce dentro le molteplici versioni cinematografiche de Il Richiamo della Foresta che vanta alcune trasposizioni televisive e persino una versione anime giapponese degli anni 80. Per gli amanti della commedia ci concentriamo su una produzione tutta italiana. Ne La mia banda suona il pop, diretta da Fausto Brizzi, la réunion del gruppo immaginario Popcorn a San Pietroburgo si trasforma in una rapina ai danni di un magnate russo. Abbiamo incontrato il cast, da Christian De Sica a Massimo Ghini, accompagnati da Angela Finocchiaro e Paolo Rossi. Federico Pontiggia, intervista Silvio Orlando, uno dei volti più rappresentativi del cinema d'autore italiano contemporaneo. L'attore ci racconta il suo momento magico tra cinema, serie tv e teatro.

Nel notiziario, realizzato in collaborazione con Anica, nell'ambito del "focus su Cinema al MAXXI", abbiamo intervistato Laura Della Colli, presidente della Fondazione Cinema per Roma, che ci ha descritto i momenti salienti della manifestazione, giunta alla sua settima edizione. Immancabile l'appuntamento con il Cineoroscopo di Simon & the Stars che ci accompagna a scoprire il destino dei dodici segni dello Zodiaco attraverso il cinema.