Il nome della rosa torna in TV e sfida il suo stesso record di 14 milioni di telespettatori

Il nome della rosa Sean Connery torna oggi alle ore 21:10 su Rai Movie e dopo aver detenuto il primato di pellicola cinematografica più vista in televisione in Italia, prima di essere stato battuto da "La vita è bella", ora la sfida è contro sé stesso.

Ci sono film che fanno la storia al cinema e poi ci sono quelli che la fanno anche in televisione. Il nome della rosa appartiene a questa seconda categoria: un titolo capace di trasformare una semplice messa in onda in un evento collettivo. Può ancora oggi tornare a essere il film più visto sui nostri piccoli schermi?

Il record che ha segnato la TV italiana

Quando Il nome della rosa arrivò per la prima volta in televisione, il 5 dicembre 1988 su Raiuno, non fu una semplice programmazione: fu un fenomeno. Con 14.672.000 telespettatori, il film tratto dal romanzo di Umberto Eco stabilì un primato destinato a entrare nella storia della televisione italiana. Un numero che oggi appare quasi irreale, figlio di un'epoca in cui la TV generalista aveva un potere aggregante difficilmente replicabile.

Il nome della rosa: Christian Slater e Sean Connery in una scena

Quel risultato non fu solo un picco momentaneo, ma un vero e proprio record di longevità. Per ben 13 anni, nessun altro film trasmesso in TV riuscì a superarlo, fino al 2001, quando La vita è bella riuscì a infrangere quel primato. Un dato che racconta non solo il successo del film, ma anche la sua capacità di attraversare il tempo e restare rilevante.

Il segreto? Probabilmente un equilibrio raro tra racconto colto e tensione narrativa, tra mistero e riflessione. Ma soprattutto, un'immagine ormai iconica: quella di Sean Connery nei panni del monaco investigatore Guglielmo da Baskerville, capace di rendere accessibile anche il lato più complesso della storia.

Oggi, in un panorama frammentato tra piattaforme e streaming, quei numeri sembrano appartenere a un'altra era. E proprio per questo tornano a essere un punto di riferimento, quasi una provocazione: è ancora possibile creare un evento televisivo di quella portata?

Il ritorno oggi in TV: evento o nostalgia?

A distanza di decenni, Il nome della rosa torna oggi su Rai, riportando sul piccolo schermo uno dei titoli più emblematici della storia televisiva italiana. L'appuntamento è fissato per questa sera su Rai, in prima serata (alle 21:30), con una nuova occasione per il pubblico di (ri)scoprire il film. Ma la domanda, inevitabile, è un'altra: che tipo di evento può essere oggi una messa in onda del genere? Se nel 1988 la televisione era il centro dell'esperienza collettiva, oggi compete con un ecosistema completamente diverso, dove ogni spettatore è anche programmatore del proprio tempo.

Il nome della rosa: Sean Connery in un primo piano

Eppure, proprio questa distanza potrebbe trasformarsi in un punto di forza. Il ritorno di un titolo come Il nome della rosa non è solo una riproposizione, ma un test culturale: quanto pesa ancora un grande classico nell'era dello streaming?

Non si tratta, ovviamente, di inseguire numeri impossibili da replicare. Ma di capire se esiste ancora uno spazio per la visione condivisa, per quel momento in cui milioni di persone si fermano - contemporaneamente - davanti allo stesso racconto. Quel record da oltre 14 milioni resta lì, come una vetta difficilmente raggiungibile. Ma ogni nuova messa in onda riapre simbolicamente la partita. Non contro altri film, ma contro il tempo stesso.