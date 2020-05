Il mistero dei templari: la serie tv in arrivo su Disney+

In arrivo su Disney+ una serie tv ispirata al franchise Il mistero dei templari che affiancherà un terzo lungometraggio per il cinema.

Un altro popolare franchise Disney sta per avere il suo reboot per Disney+: si tratta del franchise Il mistero dei templari che tornerà in forma di serie tv per la piattaforma streaming sotto l'egida del produttore Jerry Bruckheimer.

Nicolas Cage è il protagonista de Il mistero dei templari

La serie tv sarà prodotta da ABC Studios e affiancherà il nuovo capitolo cinematografico che vedrà il ritorno di Nicolas Cage in veste di protagonista.

"Stiamo lavorando su una serie ispirata a Il mistero dei templari (National Treasure in originale) e stiamo lavorando a un film. Speriamo che entrambi possano uscire visto che i progetti sono in fase di sviluppo. Quello per Disney+ avrà un cast più giovane, è lo stesso concept, ma con un cast giovane. La versione cinematografica avrà il solito cast" ha spiegato Jerry Bruckheimer.

Il mistero dei templari 3 non ha ancora una sceneggiatura, mentre sarebbe pronto "lo script del pilot della serie Disney+ così come la trama dei futuri episodi".