Il mistero dei templari 3, Nicolas Cage lo esclude: 'Se cercate tesori, la Disney è il posto sbagliato'

Sono anni che i fan sperano di vedere realizzato un terzo film de Il mistero dei templari, ma finora non c'è stato alcun aggiornamento in merito, con Nicolas Cage che ha escluso che ciò possa avvenire mai, con un commento piuttosto al vetriolo contro la Disney.

In un'intervista esclusiva rilasciata a Screen Rant, Cage ha parlato delle possibilità di vedere un giorno National Treasure 3, dichiarando senza mezzi termini che "No, non c'è nessun National Treasure 3 all'orizzonte".

L'attore è apparso piuttosto amareggiato nei confronti della Disney: "Ci siamo! Vedi, sei tu che tiri fuori queste cose e poi escono online ed eclissano tutto il resto. No, non c'è nessun National Treasure 3. Se vuoi trovare un tesoro, non cercarlo alla Disney, ok? Non c'è".

In una precedente uscita, Cage si era detto sorpreso che lo studio non lo avesse già realizzato, visto il successo ottenuto dai primi due capitoli:

"Sono ancora sorpreso del fatto che la Disney non abbia realizzato un terzo capitolo. Quei film portavano tanta gioia al pubblico, sono interessanti da un punto di vista storico ed erano degni di essere realizzati.[...] Questa tipologia di film può dare alle famiglie un'occasione di evasione da quello che magari succede nelle loro case o in ufficio. Li trovo tutti molto validi".

Un po' di tempo fa, Cage aveva rivelato la sua battuta preferita del franchise.